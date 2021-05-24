Лауреаты научной премии получат по миллиону рублей

В Москве состоялось вручение третьей ежегодной научной премии "Яндекса" для молодых ученых и научных руководителей, которые занимаются компьютерными науками.

Напомним, премия учреждена в 2019 году, чтобы поддержать молодых исследователей в России, Беларуси и Казахстане. Вручается за достижения в разных областях компьютерных наук, таких как, например, распознавание и синтез речи, машинное обучение, компьютерное зрение и др.

Интересно, что студенты, аспиранты и магистры могут подать заявку на премию сами, а вот научных руководителей номинируют ученики.

Премия носит имя сооснователя и директора по технологиям "Яндекса" Ильи Сегаловича - создателя первой версии поисковика и соавтора слова "Яндекс". Ее лауреатами уже стали более 20 ученых.

Почему важна грантовая поддержка научной молодежи?

- Наука - не сиюминутное дело. Иногда сразу непонятно, зачем то или иное открытие, та или иная теорема. Но история показывает - все не зря, - сказала на вручении премии гендиректор Яндекса в России и директор Школы анализа данных "Яндекса" Елена Бунина. - А в компьютерных науках стать исследователями и не переходить в индустрию, в бизнес - это и вовсе подвиг.

С помощью премии, по словам Буниной, компания поддерживает ребят, которым "хватает смелости и энтузиазма, чтобы посвятить себя науке".

В этом году такими энтузиастами стали четверо молодых ученых и двое научных руководителей. Все они получат премию в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, студенты и аспиранты смогут поехать на международную конференцию по компьютерным наукам - на свой выбор. А еще получат гранты на использование сервисов "Яндекса" для своих исследований.

Кто выбирает победителей? Каждую заявку внимательно изучает Совет премии, куда входят ведущие исследователи Яндекса, IT-эксперты и ученые с мировым именем, среди которых, например, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси и научный руководитель Школы анализа данных Илья Мучник, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Эфрос и профессор Женевского университета Станислав Смирнов.

Главные критерии отбора: наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также вклад в развитие научного сообщества.

Номинация "Молодые исследователи":

Александр Гришин, аспирант ВШЭ.

Александр Коротин, аспирант Сколковского института науки и технологий.

Дмитрий Ковалев, студент магистратуры МФТИ.

Олег Свидченко, студент магистратуры ВШЭ - Санкт-Петербург.

Номинация "Научные руководители":

Алексей Артемов, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий.

Алексей Шпильман, заведующий Центром анализа данных и машинного обучения в ВШЭ - Санкт-Петербург.