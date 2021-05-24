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24.05.2021 23:10
Рубрика: Культура

От зои до ополченочки

В Туле подвели итоги фестиваля военного кино
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Победителями XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, завершившегося в Туле, стали игровые кинокартины о женщинах на войне. Главный приз получил фильм о Зое Космодемьянской "Зоя", а в номинации "Лучший дебют" впервые победил фильм о событиях в Донбассе "Ополченочка".

Форум фильмов про войну завершен, за шесть дней туляки и гости города-героя посмотрели 60 фильмов, прошло 70 показов на 17 площадках. Подводя итоги, президент фестиваля Олег Урюмцев отметил интерес зрителя к этому фестивалю, несмотря на своеобразное соперничество с выступлениями популярной певицы, чьи концерты шли в эти же дни. "Но там за деньги, а у нас бесплатно. Патриотизм за деньги не привьешь, - улыбнулся Урюмцев. - А самое главное, мы открыли на нашей "Аллее звезд" звезду Лановому. На ней сейчас пять звезд". Рассуждая про кино и войну, Олег Урюмцев заметил, что кинотеатры - это тоже война, но война невидимая.

Фото: Дмитрий Черба/Пресс-служба аппарата правительства Тульской области
В Туле на "Аллее Славы" открыли звезду Василия Ланового

Документальное кино, представленное на киносмотре, было не менее разнообразно, чем игровое. "Это не про рейтинги, это про историю", - заметил режиссер Алексей Молочник, получая приз за "блокадный" фильм "Сухо. Неизвестная дорога жизни". Гран-при в номинации документальное кино присужден картине "Михаил Зорин. Жизнь продолжается" Петра Корягина. "Главное - это любить людей", - говорит герой фильма, которому 97 лет и который пережил слишком много.

В номинации короткометражных фильмов жюри присудило главный приз создателям цикла "Про людей и про войну" студии "Artel Film". В номинации телефильмов приз "Золотой меч" получил сериал "Алекс Лютый". Примечательно, что исполнитель главной роли Владислав Коноплев снимался в нем еще будучи студентом.

Но, конечно, наибольший интерес зрителей вызвали игровые полнометражные фильмы - номинация "Боевая десятка". Главный приз фестиваля получил фильм "Зоя" Максима Бриуса и Леонида Пляскина, а Гран-при за лучшую женскую роль получила актриса Анастасия Мишина, сыгравшая главную роль в этой кинокартине.

- Кино состоит из двух вещей - картинки на экране и эмоций в зале, - заметил сценарист фильма, принимая награду за актрису, не сумевшую приехать в Тулу из-за спектакля в театре. - Люди плачут в зале, и это во многом благодаря игре Анастасии.

В номинации "Лучший дебют" впервые победил фильм о событиях в Донбассе "Ополченочка"

Актер из Австрии Вольфганг Черни получил Гран-при за мужскую роль второго плана в картине "Красный призрак". Награда за лучшую мужскую роль досталась Александру Бартману, который сыграл главного врача психиатрической больницы в фильме "Клятва". Этот человек погиб в 1942 году, и он спас более 600 человек. "Золотой меч" за лучший сценарий достался картине "На дальних рубежах", а за лучший режиссерский дебют - китайской картине "Чжан Чжидун". В номинации "Лучший дебют" победил фильм Алексея Козлова "Ополченочка" - о войне в Донбассе. Как говорит один из героев картины, "нет страшнее войны, чем та, которая между братьями по вере, а когда по крови - совсем плохо". Алексей Козлов, принимая "Золотой меч", процитировал дневниковую запись Георгия Эфрона: "Я хочу, чтобы обо мне знали".

- Жители Луганской и Донецкой республик хотят, чтобы в России знали, как живут русские люди Донбасса, знали, что они вместе с вами, чтобы вы были с нами. Это очень важно для нас, - сказал Алексей Козлов.

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