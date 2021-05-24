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24.05.2021 00:52
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части РФ до конца мая

В Гидрометцентре рассказали о погоде в центре европейской части России на этой неделе. В первые два дня столбики термометров не поднимутся выше отметки +20 градусов, а, начиная со среды, потеплеет до +25 градусов.

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Осадки прогнозируются только во второй половине недели. "Но сильных дождей не ждем", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода будет полностью соответствовать климатическими характеристикам, которые фиксируются в это время года. То есть все в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что первая декада июня в России будет умеренно холодной, возможны дожди. При этом середина первого летнего месяца ожидается "теплой, даже жаркой". "Судя по развитию атмосферных процессов в марте, апреле и мае, июнь не будет слишком выдающимся", - заявил синоптик Александр Шувалов.

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