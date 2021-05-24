Во Владивостоке второй раз за месяц был побит температурный рекорд

В субботу во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд, но на этот раз максимальная отметка была превышена всего на 0,2 °С. Воздух прогрелся до +24,9 °С. Последний раз такая жара в этот день отмечалась в 1981 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +24,7 °С, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Напомним, что в минувший понедельник во Владивостоке был побит температурный рекорд 1970, когда воздух прогрелся до 25,1 градуса. 17 мая столбики термометров достигли отметки в +25,1°С.

В воскресенье температура понизилась, в ночь на понедельник во Владивостоке прошел дождь.

"На неделе дирижером погоды над югом Дальневосточного региона будет циклон, медленно смещающийся над Амурской областью и Хабаровским краем. Над Приморьем пройдет серия фронтальных разделов этого вихря, сделав погоду неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами", - рассказали в пресс-службе Примгидромета.