В Казани выписали еще одну девочку, пострадавшую при стрельбе в школе

Из Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали еще одну девочку, получившую ранения при стрельбе в казанской гимназии №175.

Как сообщили в республиканском минздраве, на стационарном лечении остаются еще 12 школьников. Врачи оценивают их состояние как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

Напомним, после ЧП в больницы Казани были доставлены 20 детей и трое взрослых. Спустя несколько дней был госпитализирован еще один ребенок. Позже пятерых школьников и троих взрослых направили на лечение в федеральные медцентры в Москву.

В общей сложности, на сегодняшний день из клиник выписали четверых пострадавших при нападении детей.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №175, открыл стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами преступления стали девять человек - семь детей и два учителя. Юноша был задержан, позже его арестовали на два месяца по обвинению в убийстве двух и более лиц общеопасным способом.