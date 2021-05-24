В Уфе осудили мужчину, прокатившему на капоте полицейского

25-летнего уфимца, прокатившего на капоте автомобиля сотрудника полиции, суд приговорил к реальному лишению свободы сроком на три года. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Кировский районный суд Уфы признал мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В ходе заседания было установлено, что в ноябре 2020 года находившийся в розыске за ранее совершенное административное правонарушение и уже лишенный прав обвиняемый управлял автомобилем Mercedes-BENZ AMG GLE 43. На выезде с парковки многоквартирного дома по улице Менделеева водителя попытался остановить инспектор ГИБДД, однако водитель вместо того, чтобы подчиниться требованию полицейского, наехал на инспектора, протащил на капоте, въехал в ограждение, а затем бросил машину и скрылся с места происшествия. Но вскоре был задержан.

Эксперты установили: инспектору был причинен вред здоровью средней тяжести. Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

- Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на полтора года, - уточнили в прокуратуре республики.