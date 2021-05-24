Новосибирский строитель рассказал, как спасся во время падения люльки

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения строительной люльки. Серьезно пострадали трое рабочих. Еще один человек, который во время обрыва конструкции находился в люльке, рассказал KP.Ru, как ему удалось спастись.

- Нам надо было поднять инструменты на 11 этаж, там утепляли балкон, - говорит он. - Когда поднимались с земли вверх, то, видимо, случайно зацепились колесиком люльки за этот балкон. И что-то пошло не так. Мы стали падать, никакого звука не было - просто резкое падение.

В этот момент строителю удалось ухватиться за ограждение балкона на 11 этаже строящегося дома. Благодаря этому он не сорвался вниз и в итоге остался цел и невредим. "Меня до сих пор потряхивает. К врачу не обращался. Считаю, что у меня сегодня второй день рождения" - рассказал мужчина.

Трем его коллегам не повезло. Они упали на землю с большой высоты, получив множественные серьезные травмы. Один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом.

- Уже когда люлька рухнула, стоял страшный грохот. Это ужас был. Рабочие стонали... Я даже подойти побоялся. Ребят сейчас оперируют, переживаем все за них, - отмечает еще один строитель, присутствовавший на площадке во время несчастного случая.

При этом, по словам членов бригады, неизвестно, почему строительная люлька вообще оказалась наверху: был перерыв, остальные рабочие обедали и вдруг четверо стали подниматься. Соблюдение техники безопасности и законодательства об охране труда теперь будет проверять прокуратура.

В правительстве региона намерены собрать специальную комиссию для расследования обстоятельств инцидента. По версии следователей, занимающихся уголовным делом, причиной несчастного случая могла стать поломка подъемного механизма.