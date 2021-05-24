В Новосибирске возбудили дело после падения строителей с высоты

Уголовное дело возбудили в Новосибирске после несчастного случая на строительной площадке в Калининском районе. Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью людей. Пострадали трое рабочих.

По данным ведомства, инцидент произошел при монтаже балконных конструкций в строящемся жилом доме жилкомплекса "Князь Кропоткин". Механизм, отвечающий за подъем и спуск строительной люльки, вышел из строя, и она рухнула на землю.

В люльке находилось трое человек, они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как ранее "РГ" рассказали медики, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Следователи опрашивают свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы. Расследование начали и в региональном минстрое. Там будет создана комиссия с участием сотрудников госинспекции труда в Новосибирской области, представителей органов государственной исполнительной власти региона, фонда соцстрахования и других служб.