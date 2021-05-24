Составлен рейтинг самых забывчивых городов России

В России составили рейтинг городов с наиболее забывчивыми жителями.

Список подготовлен по результатам федерального социологического опроса, проведенного сотрудниками независимого исследовательского агентства Zoom Market в мае этого года.

Согласно выводам социологов, самые забывчивые горожане живут в Брянске, Саратове и Красноярске. В первую пятерку также вошли Уфа и Ростов-на-Дону. Самыми собранными оказались жители Москвы (22 место) и Владивостока (21 строчка). Санкт-Петербург оказался на 19 месте.

Участникам исследования задавали четыре вопроса: часто ли записываете нужную вам информацию, часто забываете о договоренностях, часто ли теряете вещи, можете назвать себя забывчивым человеком.

Как уточнили в агентстве, назвать себя забывчивыми могут 14 процентов респондентов. А 63 процента опрошенных указали, что записывают важную информацию чтобы не забыть.

Чаще всего россияне теряют: кошельки, деньги и карты (34 процента), ключи (21), телефоны (15), документы (12), очки (6), сумки (4), книги (3), зонты (3), перчатки, шапки и шарфы (1 процент).