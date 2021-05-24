Вильфанд предупредил о заморозках в Иркутской области и на Дальнем Востоке

Ночные заморозки прогнозируются в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, заметные заморозки уже были в Иркутской области и сохранятся - до минус шести градусов, что редко бывает в конце мая. "Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: Якутия, Хабаровский край и Амурская область", - цитирует ТАСС метеоролога. Он уточнил, что по ночам в дальневосточных регионах будет от 0 до +4, в отдельных областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Поволжье и на Урале, где уже более двух недель наблюдается аномально жаркая погода, в ближайшее время ситуация не изменится. В этих регионах еще минимум пять дней температура воздуха будет выше нормы на 8-12 градусов.