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24.05.2021 11:27
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как курение вейпов и кальянов влияет на гипертоников

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время у курильщиков растет популярность электронных сигарет, вейпов, кальянов и других систем нагревания табака. Однако медики считают, что гипертоникам лучше не увлекаться такими гаджетами.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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- Все дело в том, что все перечисленные устройства содержат большой перечень веществ, способных вызывать спазм сосудов и учащение сердцебиения, - говорит врач-ординатор по специальности "Кардиология" Омского клинического диагностического центра Николай Каштанов.

По словам врачей, в состав многих смесей для электронных сигарет входит никотин, который влияет на сердечно-сосудистую систему точно также, как и при курении табака.

- У никотина есть как мгновенный эффект повышения давления, который связан со спазмом сосудов и учащением пульса, так и отсроченный, обусловленный длительным упорным воздействием на стенки сосудов, на выработку гормонов надпочечников, на нервную систему, - говорит Николай Каштанов.

Медики также напоминают о том, что электронные сигареты, вейпы и кальяны обычно курятся дольше, чем обычные сигареты. Поэтому даже при более низкой концентрации отравляющих веществ все равно они оказывают отрицательное влияние на организм курящего.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Борьба с курением

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