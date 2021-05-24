Врач рассказал, как курение вейпов и кальянов влияет на гипертоников

В последнее время у курильщиков растет популярность электронных сигарет, вейпов, кальянов и других систем нагревания табака. Однако медики считают, что гипертоникам лучше не увлекаться такими гаджетами.

- Все дело в том, что все перечисленные устройства содержат большой перечень веществ, способных вызывать спазм сосудов и учащение сердцебиения, - говорит врач-ординатор по специальности "Кардиология" Омского клинического диагностического центра Николай Каштанов.

По словам врачей, в состав многих смесей для электронных сигарет входит никотин, который влияет на сердечно-сосудистую систему точно также, как и при курении табака.

- У никотина есть как мгновенный эффект повышения давления, который связан со спазмом сосудов и учащением пульса, так и отсроченный, обусловленный длительным упорным воздействием на стенки сосудов, на выработку гормонов надпочечников, на нервную систему, - говорит Николай Каштанов.

Медики также напоминают о том, что электронные сигареты, вейпы и кальяны обычно курятся дольше, чем обычные сигареты. Поэтому даже при более низкой концентрации отравляющих веществ все равно они оказывают отрицательное влияние на организм курящего.