В Коми после паводка активизировали очистку берега реки от нефти

Новости

Средний размер кредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
Путин назначил новых послов России в Ямайке и Гватемале 15:58
В подмосковном Щелково произошел пожар на птицефабрике 15:45
Сборная России назвала состав на матч против Словакии 15:44
"Россия 1" представила трейлер исторической драмы "Седьмая симфония" 15:41
Главный тренер сборной Испании объяснил отсутствие Рамоса на ЧЕ 15:39
ЧП с фуникулером в Италии произошло из-за технической неисправности 15:30
Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке 15:27
Вышел трейлер фильма "Бендер: Начало" 15:25
Суперкубок России пройдет в Калининграде 15:16
В районе разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти 15:14
Врач Эрмитажа рассказала о смертельном для кошек коронавирусе 15:00
Посол РФ: Роль Болгарии в формировании славянской культуры бесценна и неоспорима 14:54
Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии 14:45
Путин напомнил о планах производить "Спутник V" в Киргизии 14:44
В Королеве водитель открыл огонь по пешеходам 14:38
В РФ не выявлено случаев повторного заражения одним штаммом коронавируса 14:34
Росавиация: Российские самолеты летают через Беларусь в штатном режиме 14:32
Доставка людей на Луну с помощью "Ангары" обойдется в 400 млрд рублей 14:29
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом 14:19
Еще 1730 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве 14:12
Индийский регион объявил об эпидемии "черной плесени" 14:02
В Крыму рассказали о желании европейцев вакцинироваться на полуострове 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 15:04
Рубрика: Происшествия

В Коми после паводка активизировали очистку берега реки от нефти

Текст: Марина Ледяева (Республика Коми)

На реке Колве в Республике Коми вода стала отступать после паводка, и это позволило активизировать очистку берегов от нефтепродуктов после их разлива.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "ЛУКОЙЛ"
Глава Коми об эффективных мерах устранения последствий аварии с разливом нефтепродуктов

Как сообщает РИА Новости, работа идет круглосуточно, вне зависимости от погоды. Нефтепродукты смывают с берега и прибрежной растительности, собирают их с помощью сорбентов и бонов на реке.

Утечка нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении в Ненецком округе произошла в результате разгерметизации трубопровода на расстоянии 300 метров от берега Колвы. Сотрудники нефтяной компании заметили это 11 мая. По ее сообщениям от 21 мая, почва очищена от нефтепродуктов на 70 процентов. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на промышленных объектах.

Установить точную площадь загрязнения станет возможно после окончания ледохода. Полный размер ущерба от экологического ЧП определят по итогам административного расследования Росприроднадзора.

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила о внеплановой проверке объектов нефтяной компании после аварии на Ошском месторождении. По ее оценке, угрозы местным жителям не возникло.

По данным правительства Республики Коми, утечка не повлияла на качество питьевой воды, биоресурсы также не пострадали. В реку Колва попало не более 9 тонн нефтесодержащей жидкости, при этом в ее составе было до 80 процентов воды.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
МИД РФ сравнил данные об СНВ России и США
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму