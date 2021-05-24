В Коми после паводка активизировали очистку берега реки от нефти

На реке Колве в Республике Коми вода стала отступать после паводка, и это позволило активизировать очистку берегов от нефтепродуктов после их разлива.

Как сообщает РИА Новости, работа идет круглосуточно, вне зависимости от погоды. Нефтепродукты смывают с берега и прибрежной растительности, собирают их с помощью сорбентов и бонов на реке.

Утечка нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении в Ненецком округе произошла в результате разгерметизации трубопровода на расстоянии 300 метров от берега Колвы. Сотрудники нефтяной компании заметили это 11 мая. По ее сообщениям от 21 мая, почва очищена от нефтепродуктов на 70 процентов. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на промышленных объектах.

Установить точную площадь загрязнения станет возможно после окончания ледохода. Полный размер ущерба от экологического ЧП определят по итогам административного расследования Росприроднадзора.

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила о внеплановой проверке объектов нефтяной компании после аварии на Ошском месторождении. По ее оценке, угрозы местным жителям не возникло.

По данным правительства Республики Коми, утечка не повлияла на качество питьевой воды, биоресурсы также не пострадали. В реку Колва попало не более 9 тонн нефтесодержащей жидкости, при этом в ее составе было до 80 процентов воды.