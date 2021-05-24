Немецкий общественник заявил о стыде за Европу из-за крымчан

Тренер по хоккею и общественный деятель из Германии Виктор Триппель испытывает чувство стыда за Европу из-за санкционных ограничений для жителей Крыма. Об этом немецкой общественник заявил на встрече с депутатами Государственного совета РК.

Спортсмен рассказал, что на организуемые при его участии в Германии соревнования по хоккею приезжают российские команды из Челябинской области и Татарстана.

- К нам приезжают команды со всего мира, - отметил он. - И мы часто приглашаем крымские команды, и очень жаль, что им не выдают европейские визы. Просто стыдно за Европу: их сделали людьми второго класса за то, что они проголосовали за Россию. Эти двойные стандарты вызывают чувство стыда за Европу.

Несмотря на это, Триппель выразил надежду, что со временем ситуация изменится.

- Мы будем очень рады, если к нам на соревнования приедет команда из Крыма, - подчеркнул общественник.

Виктор Триппель впервые посетил полуостров после воссоединения с Россией в 2017 году.

- Очень сильно хотел посмотреть на жизнь крымчан своими глазами, - признался он на встрече с депутатами регионального парламента. - Мы были удивлены тому, как здесь все отлично, играли с местными хоккеистами. Первым делом спрашивали у крымчан, не жалеют ли они о возвращении в Россию? Все отвечали: только "за". Когда же год спустя увидели, как нам здесь рады, решили приезжать в Крым каждый год. И надо сказать, развитие региона налицо. Я езжу по многим европейским странам, но темпы развития Крыма впечатляют, особенно дорог! В отличие от других членов делегации, я задержусь в России на пару дней, чтобы на поезде из Крыма съездить в Краснодар - очень хочу увидеть Крымский мост.

Напомним, впервые с начала пандемии на полуостров в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов" прибыла представительная немецкая делегация из 25 человек. В программе визита - ознакомительные экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею и Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику, городу-герою Севастополю и международном детскому центру "Артек", а также участие в IV Международном турнире любительского хоккея. В нем помимо немцев и крымчан примут участие команды из Челябинской области и Татарстана.