Немецкий общественник заявил о стыде за Европу из-за крымчан

Новости

Руй Витория назначен новым главным тренером "Спартака" 17:48
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенной информации 17:34
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая 16:49
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 16:35
Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
Путин назначил новых послов России в Ямайке и Гватемале 15:58
В подмосковном Щелково произошел пожар на птицефабрике 15:45
Сборная России назвала состав на матч против Словакии 15:44
"Россия 1" представила трейлер исторической драмы "Седьмая симфония" 15:41
Главный тренер сборной Испании объяснил отсутствие Рамоса на ЧЕ 15:39
ЧП с фуникулером в Италии произошло из-за технической неисправности 15:30
Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке 15:27
Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде 15:16
В районе разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 16:14
Рубрика: Власть

Немецкий общественник заявил о стыде за Европу из-за крымчан

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Тренер по хоккею и общественный деятель из Германии Виктор Триппель испытывает чувство стыда за Европу из-за санкционных ограничений для жителей Крыма. Об этом немецкой общественник заявил на встрече с депутатами Государственного совета РК.
Фото: Алексей Вакуленко/РГ Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Спортсмен рассказал, что на организуемые при его участии в Германии соревнования по хоккею приезжают российские команды из Челябинской области и Татарстана.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму отказались менять Родину на воду с Украины

- К нам приезжают команды со всего мира, - отметил он. - И мы часто приглашаем крымские команды, и очень жаль, что им не выдают европейские визы. Просто стыдно за Европу: их сделали людьми второго класса за то, что они проголосовали за Россию. Эти двойные стандарты вызывают чувство стыда за Европу.

Несмотря на это, Триппель выразил надежду, что со временем ситуация изменится.

- Мы будем очень рады, если к нам на соревнования приедет команда из Крыма, - подчеркнул общественник.

Виктор Триппель впервые посетил полуостров после воссоединения с Россией в 2017 году.

- Очень сильно хотел посмотреть на жизнь крымчан своими глазами, - признался он на встрече с депутатами регионального парламента. - Мы были удивлены тому, как здесь все отлично, играли с местными хоккеистами. Первым делом спрашивали у крымчан, не жалеют ли они о возвращении в Россию? Все отвечали: только "за". Когда же год спустя увидели, как нам здесь рады, решили приезжать в Крым каждый год. И надо сказать, развитие региона налицо. Я езжу по многим европейским странам, но темпы развития Крыма впечатляют, особенно дорог! В отличие от других членов делегации, я задержусь в России на пару дней, чтобы на поезде из Крыма съездить в Краснодар - очень хочу увидеть Крымский мост.

В Крыму рассказали о желании европейцев вакцинироваться на полуострове

Напомним, впервые с начала пандемии на полуостров в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов" прибыла представительная немецкая делегация из 25 человек. В программе визита - ознакомительные экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею и Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику, городу-герою Севастополю и международном детскому центру "Артек", а также участие в IV Международном турнире любительского хоккея. В нем помимо немцев и крымчан примут участие команды из Челябинской области и Татарстана.

В регионах Власть Позиция В мире Европа Германия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
МИД РФ сравнил данные об СНВ России и США
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы