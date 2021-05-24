В Крыму рассказали о желании европейцев вакцинироваться на полуострове

Жители Европейского союза выcказывают желание посетить Крым, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщил председатель комитета Государственного совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он напомнил, что как глава профильного комитета уже несколько лет подряд контактирует с европейцами, в частности гражданами Германии, в том числе как депутатами Бундестага и земельных парламентов, так и общественниками.

- К нам действительно обращаются граждане Германии, которые хотели бы сюда приехать, чтобы сделать прививку от коронавируса именно вакциной "Спутник V", - рассказал парламентарий. - У них есть сложности, связанные с получением визы, плюс в самой Германии сейчас довольно серьезный локдаун. В конечно итоге мы окажем им всю зависящую от нас помощь для реализации этого желания.

Гемпель также подчеркнул, что желающие вакцинироваться в Крыму "Спутником V" жители Германии и Норвегии, в том числе медики, в телефонном разговоре с ним выразили недоверие к вакцинам, которыми им предлагают привиться на родине.

Напомним, в феврале в Евпатории от коронавируса вакцинировался 78-летний геофизик из Соединенных Штатов Америки Брюс Уотс Бевен. Она стал первым американцем, привившимся в Крыму.