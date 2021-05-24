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24.05.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске арестованы осквернители мемориала "Малая Земля"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В понедельник Октябрьский районный суд города Новороссийска рассмотрел материалы об административных правонарушениях, составленные по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") в отношении двух жителей города Воронеж - мужчины 2000 года рождения и женщины 1999 года рождения. Как рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда, оба хулигана арестованы на 15 и 14 суток.

Фото: iStock
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И сегодня же сотрудники следственного отдела по городу Новороссийску СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего приезжего из Воронежа. Молодой человек подозревается в повреждении самого известного на территории города-героя мемориального комплекса "Малая Земля" (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю.

Напомним, накануне в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как мужчина в полуобнаженном виде находился вместе со знакомой девушкой на территории мемориального комплекса "Малая Земля", увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны, и бросал в него стеклянные бутылки.

По данным правоохранителей, в результате противоправных действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. Территориальный следственный отдел оперативно организовал проверку.

Как уже сообщалось, сотрудники Управления МВД РФ по городу Новороссийску после проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личности и местонахождение хулиганов и доставили их в отдел полиции. В отношении иногороднего мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения были составлены административные материалы по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По результатам проверки в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль исполняющим обязанности руководителя краевого следственного управления Андреем Масловым.

Сообщается также, что в судебном заседании правонарушители признали свою вину и раскаялись в содеянном. Свое поведение они объяснили тем, что не знали, что находятся на территории мемориала.

Рассмотрев материалы дел и приняв во внимание дерзость поступка, осквернившего память погибших воинов, суд признал молодых людей виновными в совершении административных правонарушений и назначил им наказание в виде административного ареста молодому человеку на срок 15 суток, девушке - на срок 14 суток.

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