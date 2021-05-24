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24.05.2021 22:46
Рубрика: Происшествия

Золотой бычок

Поджигателям в Тюмени выписывают миллионные штрафы
Текст: Тимофей Борисов, Ирина Никитина, Анна Шиллер
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
Почти 4 миллиона рублей штрафов наложено на нарушителей противопожарного режима в Тюменской области. Еще 20 материалов проверок находятся в работе. Об этом накануне сообщили в пресс-службе областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона возбуждено 520 административных и 15 уголовных дел по фактам нарушения режима. Но справиться с поджигателями и пожарами пока не удается. За прошедшие сутки в Тюменской области возникли шесть лесных и 20 ландшафтных пожаров. Как отмечается, все новые пожары возникают по причине поджогов. Их тушат с помощью авиации МЧС.

Фото: МаксиМ Слуцкий/ТАСС
ГП выявила нарушения при тушении лесных пожаров в Тюменской области

"От авиации МЧС России привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. За прошедшие выходные ими произведено более 100 сливов. Сегодня они приступили к работе в Нижнетавдинском, Аромашевском и Вагайском районах", - сообщили в МЧС.

Шесть новых пожаров в трех районах Тюменской области тушат с помощью авиации МЧС

Сейчас в Тюменской области, по данным пресс-службы министерства, тушат лесные пожары семь аварийно-спасательных групп МЧС. Вместе с пожарными Рослесхоза они дежурят в населенных пунктах. Координирует работы по борьбе с огнем первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, который возглавляет комиссию центрального аппарата спасательного ведомства. Группировка МЧС, которая находится сейчас в распоряжении комиссии, составляет 312 человек и 47 единиц техники. А вместе со специалистами Авиалесоохраны, подразделениями УМВД и минобороны общие силы составляют 1,4 тысячи человек и 300 единиц техники. Таких масштабных лесных пожаров в Тюменской области не было уже более 10 лет.

Тем временем

В десять раз в понедельник увеличилась площадь лесных пожаров в Югре - она составила 1288 гектаров. Сейчас очаг возгорания находится на территории Кондинского лесничества, который спасатели тушат с помощью трех самолетов Ан-2 и трех вертолетов Ми-8.

Причиной стали грозовые разряды и жара. Например, в середине мая на Югре был побит температурный рекорд: воздух прогрелся до 30 градусов.

Ну а в Тюменской области, лидирующей по числу пожаров, за минувшие выходные было ликвидировано 90 процентов возгораний. Осталось потушить еще 26 лесных и два ландшафтных пожара.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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