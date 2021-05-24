В мире
24.05.2021 14:32
Текст: Евгений Гайва

Росавиация: Российские самолеты летают через Беларусь в штатном режиме

Российские авиакомпании выполняют рейсы над территорией Беларуси в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

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"Полеты российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", - заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые европейские авиакомпании начали отказываться от полетов над Беларусью. Поводом послужил инцидент с внеплановой посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Самолет выполнял рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о том, что борт заминирован. Был задержан Роман Протасевич, летевший этим рейсом.

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