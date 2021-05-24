СК поддержал идею замещения трудовых мигрантов заключенными

"С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны, идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, законодатель "допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, и это вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики".

"Одно из назначений наказания - исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных. Вместе с тем стабильная заработная плата, выплачиваемая осужденным, может быть направлена на возмещение причиненного ущерба потерпевшей стороне и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", - сообщила Петренко.

В СК приводят еще один аргумент - к сожалению, часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства.

"Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике, в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тысячи, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ограничений из-за пандемии. Это еще один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России, что явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране", - считают в СК.