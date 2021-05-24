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24.05.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Сколько можно проехать с горящей лампой недостатка масла

Текст: Майя Бирюкова
Если на приборной панели загорелся предупреждающий о недостатке масла датчик, далеко не все автомобилисты сразу же бросаются покупать смазывающую жидкость. Некоторые игнорируют значок и продолжают ездить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как долго двигатель сможет выдержать начавшееся масляное голодание? В такой ситуации трущиеся детали испытывают повышенные нагрузки. Больше других достается вкладышам и стенкам цилиндров, распредвалу.

Фото: iStock
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Однако включившаяся желтая или белая лампа еще не говорит о том, что масляное голодание началось, пишет aif.ru. Значок свидетельствует о том, что уровень смазывающей жидкости снизился на 1 литр от минимального. При старых двигателях подобный уровень масла был опасен, потому что под действием валов жидкость разбрызгивалась плохо, ее количество нужно было постоянно контролировать. Сейчас ситуацию спасает масляный насос, отвечающий за бесперебойную работу всех механизмов.

Современные производители с запасом рассчитывают объем масла в картере. При движении под горку его уровень меняется, поэтому теоретически трубка всасывающего приемника может оголиться и зачерпнуть воздуха. Это чревато перегревом. Поэтому масла должно быть с запасом. Загоревшаяся лампочка говорит о том, что уровень жидкости снизился в первоначальном резервуаре. И чтобы не оголилась трубка, его действительно стоит пополнить быстрее.

Красная лампочка загорится тогда, когда маслоприемник начнет всасывать воздух из картера. Газовые пробки приводят к снижению давления в системе смазки. Это сигнал к запрету движения.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Если игнорировать предупреждение, то начнется стремительный износ деталей. Распредвал из-за недостатка смазки может заклинить, также как и коленчатый вал, поршни в цилиндрах и прочие механизмы. В результате могут разрушиться стенки блока цилиндров.

Резюме: после того, как загорелась желтая лампочка, можно проехать еще 200-300 километров. За это время уровень масла обязательно нужно пополнить. Если загорелась красная - лучше вызвать эвакуатор. С таким предупреждением ехать нельзя вообще, даже до ближайшего сервиса. Повреждения двигателя могут быть необратимыми.

Может быть так, что красная лампа предупреждает не об уровне масла, а поломке масляного насоса. Так что проверки жидкости щупом будет недостаточно. Услуг эвакуатора не избежать в любом случае.

#авто