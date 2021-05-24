Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.05.2021 15:04
Рубрика: Легковые авто

СМИ: Renault вынуждает работников увольняться по собственному желанию

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault нашла выгодный способ увольнять сотрудников во Франции - в добровольно-принудительном порядке их переводят в компании-подрядчики, где они работают больше, а получают меньше, кого не устраивает - тот увольняется по собственному желанию, об этом сообщает издание L"Humanité.

Фото: www.instagram.com/300.lc/
Новый Toyota Land Cruiser 300: фото салона

Компания таким образом избегает прямого увольнения и предписываемых трудовым законодательством социальных выплат уволенному.

Полностью схема выглядит так: некий производственный участок с определенным числом занятых Renault отдает на аутсорсинг, трудовые договоры всех задействованных на участке передаются компании-подрядчику, по трудовому законодательству Франции при аутсорсинге согласие работников на переход не требуется, в новой компании работникам урезают часы, увеличивают трудоемкость или зачастую дают работу не по профилю, и в конечном итоге не согласные с изменившимися условиями труда сотрудники увольняются.

К решению об уходе работники порой подходят из-за пошатнувшегося здоровья.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ и Renault работают над принципиально новым мотором для Lada

Глава профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда Флоран Гриммальди ожидает, что Renault, которой необходимо сократить не менее чем 1900 рабочих мест во Франции, будет широко применять тактику подвода к добровольному уходу.

Издание L"Humanité образовано как средство агитации Коммунистической партии Франции, с середины 1990-х годов является ведущим проводником идей социализма в стране.

#Renault