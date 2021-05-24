СМИ: Renault вынуждает работников увольняться по собственному желанию

Renault нашла выгодный способ увольнять сотрудников во Франции - в добровольно-принудительном порядке их переводят в компании-подрядчики, где они работают больше, а получают меньше, кого не устраивает - тот увольняется по собственному желанию, об этом сообщает издание L"Humanité.

Компания таким образом избегает прямого увольнения и предписываемых трудовым законодательством социальных выплат уволенному.

Полностью схема выглядит так: некий производственный участок с определенным числом занятых Renault отдает на аутсорсинг, трудовые договоры всех задействованных на участке передаются компании-подрядчику, по трудовому законодательству Франции при аутсорсинге согласие работников на переход не требуется, в новой компании работникам урезают часы, увеличивают трудоемкость или зачастую дают работу не по профилю, и в конечном итоге не согласные с изменившимися условиями труда сотрудники увольняются.

К решению об уходе работники порой подходят из-за пошатнувшегося здоровья.

Глава профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда Флоран Гриммальди ожидает, что Renault, которой необходимо сократить не менее чем 1900 рабочих мест во Франции, будет широко применять тактику подвода к добровольному уходу.

Издание L"Humanité образовано как средство агитации Коммунистической партии Франции, с середины 1990-х годов является ведущим проводником идей социализма в стране.