Советский лимузин выставили на продажу за 57 млн рублей

Редкий советский лимузин ЗИС-110 1948 года выпуска выставили на продажу на сайте Auto.ru. За машину, которая проехала 10 тысяч км, просят 57 млн рублей.

Автомобиль находится в очень хорошем состоянии. Продавец утверждает, что лимузин является настоящим раритетом, у него был только один владелец.

Производство лимузина ЗИС-110 с рядным 8-цилиндровым мотором объемом 6 л и мощностью 140 л.с. начали сразу после войны, в 1945 году. На конвейере эта модель сменила ЗИС-101 и выпускалась до 1958 года.

Кроме стандартных лимузинов строили и бронированные - ЗИС-115 (около 40 экземпляров), ЗИС-110Б со съемной крышей, санитарные ЗИС-110А.

Всего за это время было собрано 2089 экземпляров автомобиля в разных модификациях. Правительственный лимузин ЗИС-110 стал первой в СССР машиной с независимой подвеской передних колес. В первую очередь автомобиль предназначался для партийной номенклатуры.

Стоит отметить, что в Сети также продают за 19 млн рублей представительский лимузин времен Брежнева ЗИЛ-114. Владелец утверждает, что представленный экземпляр - полный заводской оригинал, и что все узлы и агрегаты работают в штатном режиме.

Автомобиль из объявления - 1973 года выпуска с пробегом в 15 000 км. Под капотом установлен 7-литровый силовой агрегат, мощностью 303 л.с., коробка передач - автоматическая.

ЗИС-110. Фото: www.auto.ru