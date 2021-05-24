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24.05.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средний размер потребительского кредита в России в апреле обновил рекорд, достигнув 317,7 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По данным аналитиков, по сравнению с мартом средний показатель вырос на 16,1%, по сравнению с апрелем - на 37,6%.

Самый большой средний размер кредита - в Москве (637 тысяч рублей). Второе и третье место заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (588,3 тысячи) и Подмосковье (474,1 тысячи). В пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (458,5 тысячи) и Санкт-Петербург (451,6 тысячи).

Банк России планирует с 1 июля отменить "антикризисную" шкалу надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, вернувшись к более высокому уровню надбавок, который действовал до пандемии.

Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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