Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат

Результат добровольного теста на наркотики, который сдал вокалист группы Maneskin, показал отрицательный результат, сообщили в Европейском вещательном союзе.

Кроме того, в организации рассказали также о том, что изучили имеющиеся видеозаписи. Вопрос считается закрытым, говорится в заявлении союза.

"Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ведущие к фейкам, омрачили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов", - подчеркнули в Европейском вещательном союзе.

Ранее "РГ" сообщала о том, что вокалиста группы Maneskin, которая стала победителем "Евровидения" в этом году, заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Сам исполнитель заявил о готовности сдать тест и отверг все обвинения.