Указ губернатора Ульяновской области от 21 мая 2021 года № 49 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "31 мая" заменить словами "30 июня";

2) в пункте 7:

а) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы:

7.2.1. В случае, если численность вакцинированных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) и (или) имеющих антитела IgG (независимо от наличия или отсутствия антител IgM) (далее -вакцинированные работники), составляет менее 60 % от штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не менее 40 % штатной численности работников (исполнителей" по гражданско-правовым договорам) из числа невакцинированных работников, включая лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

всех невакцинированных работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем, месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

7.2.2. В случае, если численность вакцинированных работников составляет 60 % и более от штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не менее 10 % .штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа невакцинированных работников, включая лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

всех невакцинированных работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Требования подпункта 7.2 пункта 7 не распространяются на деятельность расположенных на территории Ульяновской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства, органов судебной системы Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

б) подпункт 1 подпункта 7.4 после слова "отпусках," дополнить словами "а также о вакцинированных работниках";

в) подпункт 7.5 изложить в следующей редакции:

"7.5. Обеспечить проведение тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) невакцинированных работников не реже 1 раза в 2 недели и допуск работника на рабочее место лишь при наличии медицинского подтверждения отсутствия новой коронавирусной инфекции.";

г) в подпункте 7.9:

подпункт 7.9.1 после слова "выезд" дополнить словами "невакцинированных ";

подпункт 7.9.2 . после слова "присутствия" дополнить словами "невакцинированных";

3) в пункте 12:

а) подпункт 12.4 после слова "отпусках" дополнить словами ", а также о вакцинированных работниках";

б) подпункт 12.7 дополнить подпунктом 12.7.5 следующего содержания:

"12.7.5. Осуществление исполнительными органами государственной власти Ульяновской области контроля за соблюдением работодателями требований подпункта 7.2 пункта 7 настоящего указа в курируемых сферах деятельности.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 и подпункта "а" подпункта 1 пункта 2 настоящего указа, который вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских







