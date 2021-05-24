В Минобороны предупредили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" планируют провокацию накануне президентских выборов в Сирии. Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, в ЦПВС поступили сведения о подготовке боевиками провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, пишет ТАСС. Карпов рассказал, что 23 мая террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

Есть информация, отметил Карпов, что боевики планируют "осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей", а затем обвинить сирийские правительственные силы в применении химоружия против мирного населения.

Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке провокации со стороны представителей террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) с целью обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Отмечалось, что террористы будут действовать по отработанному сценарию с использованием отравляющих веществ при участии представителей "Белых касок". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что угроза применения таких грязных методов в Сирии возрастает, поскольку на 26 мая в стране намечены выборы президента.