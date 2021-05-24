Новости

Вильфанд предупредил о заморозках в Иркутской области и на Дальнем Востоке 03:56
Инфекционист: Пациенты с гриппом и COVID-19 умирают в 2,5 раза чаще 03:52
В Минобороны предупредили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе 03:26
Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и деловыми 02:42
Число жертв ЧП на канатной дороге в Италии достигло 14 02:39
В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США 02:09
УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ 01:55
Вильфанд предупредил о "несусветной жаре" в ряде регионов России 01:45
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев кори в РФ с июля 2020 года 01:38
Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части РФ до конца мая 00:52
В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений 00:32
"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов 23.05.2021
Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею 23.05.2021
Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек 23.05.2021
На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 23.05.2021
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 23.05.2021
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая 23.05.2021
Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс 23.05.2021
В горах КБР гид тургруппы скончался от сердечного приступа 23.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 23.05.2021
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 23.05.2021
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 23.05.2021
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 23.05.2021
Любимый самолет Трампа вернут в строй 23.05.2021
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 23.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 03:26
Рубрика: В мире

В Минобороны предупредили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" планируют провокацию накануне президентских выборов в Сирии. Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

В Сирии с конца апреля при поддержке ВКС РФ уничтожили 338 террористов

По его словам, в ЦПВС поступили сведения о подготовке боевиками провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, пишет ТАСС. Карпов рассказал, что 23 мая террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

Есть информация, отметил Карпов, что боевики планируют "осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей", а затем обвинить сирийские правительственные силы в применении химоружия против мирного населения.

Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке провокации со стороны представителей террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) с целью обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Отмечалось, что террористы будут действовать по отработанному сценарию с использованием отравляющих веществ при участии представителей "Белых касок". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что угроза применения таких грязных методов в Сирии возрастает, поскольку на 26 мая в стране намечены выборы президента.

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

Главное сегодня

В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США
МИД РФ: Террористы готовят очередную провокацию с химоружием в Сирии
Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
Число жертв ЧП на канатной дороге в Италии достигло 14
Вильфанд предупредил о "несусветной жаре" в ряде регионов России
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону