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24.05.2021 12:15
Рубрика: Легковые авто

В России предложили без суда возмещать вред за поврежденные при эвакуации авто

Текст: Владимир Баршев
За отказ в добровольном порядке возместить ущерб, причиненный машине при перемещении, эвакуаторщиков предложено штрафовать. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Идея законодательно закрепить обязанность возмещения ущерба в досудебном порядке автовладельцам, чья машина пострадала во время эвакуации или хранения на штрафстоянке, ранее была предложена группой депутатов для обсуждения экспертного сообщества.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Эксперты одобрили инициативу, но указали, что без штрафных санкций новая статья работать не будет. Законопроект был доработан и внесен в Госдуму.

Теперь он предусматривает не только обязанность организаций, осуществляющих перемещение автомобилей и их хранение, в случае причинения повреждений возмещать ущерб в добровольном досудебном порядке, но и их ответственность за неисполнение этой обязанности. А именно штраф в 300 тысяч рублей.

Как пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, организации, осуществляющие эвакуацию и хранение, часто отказываются добровольно возмещать причиненный вред. Водители вынуждены обращаться в суд, тратя время и деньги. Осмотр машины перед эвакуацией, произведенный в спешке в отсутствие водителя, может не отражать ее реального состояния, поэтому тяжба по возмещению вреда может длиться долго.

В то же время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено, что перемещение транспортных средств на спецстоянку, их хранение, возврат владельцам, оплата перемещения и хранения осуществляется в порядке, устанавливаемом законами субъектов России. Но при этом нет положений о порядке возмещения вреда, причиненного транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на такой стоянке. Этот пробел и решила заполнить группа депутатов.

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- Ситуации, когда водители, приехав за своим автомобилем после оплаты штрафа, расходов, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, обнаруживают на нем царапины, сколы, отсутствие колпаков на колесах и другие более серьезные повреждения, происходят довольно часто, - поясняет Ярослав Нилов. - Указание о том, что вред, причиненный транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении, возмещается в соответствии с законодательством, есть в пункте 12 Правил задержания транспортного средства.

Но, по сути, это отсыл к урегулированию вопроса в судебном порядке. Закрепление в КоАП обязанности возмещать вред в добровольном порядке снизит нагрузку на суды, и защитит права автовладельцев, считает депутат.

Действительно, штраф такого размера может побудить рассчитаться с пострадавшим в досудебном порядке, если автомобилю причинен незначительный ущерб. Но если ущерб будет больше штрафа, то организации, занимающиеся перемещением и хранением машин, предпочтут судиться и затягивать процесс. Ведь штраф они уплатят один раз.

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Напомним, что в ОСАГО за затягивание сроков выплаты, либо за отказ ее произвести в добровольном порядке предусмотрены пени за каждый день просрочки. А также штраф в размере половины спорной суммы. И это эффективный механизм, который заставляет не тянуть страховщиков со сроками, а также не занижать выплату. Возможно, что подобный механизм в отношении эвакуаторщиков, а также спецстоянок был бы более эффективен.

С другой стороны, даже сама возможность оштрафовать эти организации заставит их более бережно относиться к чужому имуществу, а также более внимательно оформлять машину перед погрузкой, чтобы точно можно было доказать, какая царапина появилась на кузове до эвакуации, а какая после.

Сейчас же, в спешке, чтобы автовладелец не успел прибежать до того момента, как эвакуатор уедет с погруженной на него машиной, оформление происходит на скорую руку.