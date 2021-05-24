В России предложили без суда возмещать вред за поврежденные при эвакуации авто

За отказ в добровольном порядке возместить ущерб, причиненный машине при перемещении, эвакуаторщиков предложено штрафовать. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Идея законодательно закрепить обязанность возмещения ущерба в досудебном порядке автовладельцам, чья машина пострадала во время эвакуации или хранения на штрафстоянке, ранее была предложена группой депутатов для обсуждения экспертного сообщества.

Эксперты одобрили инициативу, но указали, что без штрафных санкций новая статья работать не будет. Законопроект был доработан и внесен в Госдуму.

Теперь он предусматривает не только обязанность организаций, осуществляющих перемещение автомобилей и их хранение, в случае причинения повреждений возмещать ущерб в добровольном досудебном порядке, но и их ответственность за неисполнение этой обязанности. А именно штраф в 300 тысяч рублей.

Как пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, организации, осуществляющие эвакуацию и хранение, часто отказываются добровольно возмещать причиненный вред. Водители вынуждены обращаться в суд, тратя время и деньги. Осмотр машины перед эвакуацией, произведенный в спешке в отсутствие водителя, может не отражать ее реального состояния, поэтому тяжба по возмещению вреда может длиться долго.

В то же время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено, что перемещение транспортных средств на спецстоянку, их хранение, возврат владельцам, оплата перемещения и хранения осуществляется в порядке, устанавливаемом законами субъектов России. Но при этом нет положений о порядке возмещения вреда, причиненного транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на такой стоянке. Этот пробел и решила заполнить группа депутатов.

- Ситуации, когда водители, приехав за своим автомобилем после оплаты штрафа, расходов, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, обнаруживают на нем царапины, сколы, отсутствие колпаков на колесах и другие более серьезные повреждения, происходят довольно часто, - поясняет Ярослав Нилов. - Указание о том, что вред, причиненный транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении, возмещается в соответствии с законодательством, есть в пункте 12 Правил задержания транспортного средства.

Но, по сути, это отсыл к урегулированию вопроса в судебном порядке. Закрепление в КоАП обязанности возмещать вред в добровольном порядке снизит нагрузку на суды, и защитит права автовладельцев, считает депутат.

Действительно, штраф такого размера может побудить рассчитаться с пострадавшим в досудебном порядке, если автомобилю причинен незначительный ущерб. Но если ущерб будет больше штрафа, то организации, занимающиеся перемещением и хранением машин, предпочтут судиться и затягивать процесс. Ведь штраф они уплатят один раз.

Напомним, что в ОСАГО за затягивание сроков выплаты, либо за отказ ее произвести в добровольном порядке предусмотрены пени за каждый день просрочки. А также штраф в размере половины спорной суммы. И это эффективный механизм, который заставляет не тянуть страховщиков со сроками, а также не занижать выплату. Возможно, что подобный механизм в отношении эвакуаторщиков, а также спецстоянок был бы более эффективен.

С другой стороны, даже сама возможность оштрафовать эти организации заставит их более бережно относиться к чужому имуществу, а также более внимательно оформлять машину перед погрузкой, чтобы точно можно было доказать, какая царапина появилась на кузове до эвакуации, а какая после.

Сейчас же, в спешке, чтобы автовладелец не успел прибежать до того момента, как эвакуатор уедет с погруженной на него машиной, оформление происходит на скорую руку.