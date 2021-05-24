В Росстандарте разъяснили новый порядок выдачи ПТС на праворульные авто

На Дальнем Востоке все готово к проверкам подержанных машин из Японии, Кореи и Китая по новым правилам, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в интервью "Российской газете".

Он возглавляет специальную рабочую группу, созданную в связи с тем, что ГОСТ на так называемые единичные транспортные средства становится с 1 июля обязательным.

ГОСТ говорит о том, что автомобиль должен предъявляться в специальную испытательную лабораторию, и обязательность этого стандарта несколько раз переносили как раз потому, что этих лабораторий не было.

"Создано 13 лабораторий мощностью более 100 тыс. автомобилей в год, из них пять прямо в порту, бизнес вложил в эти лаборатории более 200 млн руб., подобрал высококлассных экспертов, - рассказал Кулешов. - И еще пять лабораторий на подходе, они смогут дополнительно оценивать до 30 тыс. автомобилей в год. Импорт - около 100 тыс. единичных транспортных средств в год, из них около 10% - битые автомобили и утопленники, которым оценку точно не пройти. То есть созданные лаборатории с запасом импорт перекрывают".

Если автомобиль "годен", то он сразу получает и электронный ПТС, и диагностическую карту, то есть выезжает из лаборатории полностью готовый к регистрации в ГИБДД, отметил Кулешов.

"У покупателей не только на Дальнем Востоке, но и по всей России будет гарантия, что они берут не вчерашнего утопленника или битую и непонятно как восстановленную машину, а нормальный автомобиль, который действительно стоит своих денег", - считает он.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя"