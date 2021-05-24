Видео: изобретательный шофер помог старушке перебраться через лужу

Это короткое безобидное видео, в котором, строго говоря, ничего особенного и не происходит, вызвало у пользователей Рунета весьма противоречивые чувства и разделило аудиторию на две почти равные части.

Одни аплодируют неизвестному герою-шоферу и призывают подражать ему на дороге и в жизни. Молодец, говорят, что заметил пожилую женщину у края глубокой лужи и не остался в стороне - придумал, как ей перебраться через водную преграду. Опустил гидроборт своего грузовичка и вуаля! - переходите, мадам. То есть, фрау (видео-то снято в Германии).

А вторая половина пользователей Сети обратила внимание на другого героя ролика, вернее, на героиню, на саму пожилую даму.

Присмотритесь-ка к старушке. Ей, судя по согбенной фигуре и неуверенной походке, не меньше 70-75 лет. А она переходит через лужу, чтобы сесть за руль автомобиля. Легко ли в таком возрасте водить машину? Хватает ли физических сил и концентрации внимания? Не представляет ли пожилая автомобилистка угрозу для окружающих?

Итог размышлений коллективного разума Рунета: бабушку отправить на медобследование и при малейших сомнениях в ее состоянии - на пассажирское сидение. А машину пусть ее дети водят или внуки.

Но водитель грузовика - всё равно молодец, согласитесь?