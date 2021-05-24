ВШЭ подсчитала экономический эффект от адресной продовольственной помощи

Отдача программы адресной продовольственной помощи для ВВП превысит сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, подсчитали в НИУ ВШЭ.

То есть если власти вложат, например, 900 млрд рублей в программу, общий доход россиян, бизнеса и государства увеличится на 1,44-1,71 трлн рублей. По последней оценке Минпромторга в 2019 году, на поддержку малоимущих граждан в виде продовольственных сертификатов может потребоваться 340 млрд рублей. В этом случае выгода для экономики составит 544-646 млрд рублей. При этом такая помощь способна увеличить поддержку АПК на 20%, подсчитывают в ВШЭ.

"Такая оценка соответствует аналогичным оценкам США, где подобная программа (Food Stamps) успешно работает с конца 30-х годов прошлого столетия", - пояснила "РГ" директор по аграрной политике ВШЭ, профессор Евгения Серова.

Так, по подсчетам Минсельхоза США, дополнительный 1 млрд долларов в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) дает прирост в 1,54 млрд долларов в национальном доходе и примерно 13,5 тыс. рабочих мест, а также рост потребления продовольственных товаров на 335,7 млн долларов (общий рост потребления товаров и услуг - 1025, млн долларов).

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) России снова вернулась к вопросу необходимости введения адресной продовольственной помощи вместо государственного регулирования цен. ТПП предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Такое предложение глава ТПП Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, пишет ТАСС.

Евгения Серова полностью поддерживает предложение ТПП и убеждена, что только с помощью адресной продовольственной помощи можно относительно безболезненно для граждан и бизнеса преодолеть период роста цен на продовольствие. Граждане смогут купить больше продуктов и этим поддержат аграриев и переработчиков, которые смогут дополнительные средства вложить в развитие производства и, значит, заплатят больше налогов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в апреле 2021 года цены на продовольствие оказались выше на 30,8%, чем в апреле прошлого года.

"Подорожавший фрахт, восстанавливающиеся после пандемии экономики и дальше будут подталкивать цены вверх. Думаю, год мы еще поживем в этой ситуации", - оценила эксперт.

Вызванный пандемией скачок цен на мировое продовольствие неизбежно отражается на наших ценах, и искусственное сдерживание в виде ограничения цен (на сахар и подсолнечное масло) или пошлин (на зерно, масличные и подсолнечное масло) не решит проблему, а только отложит ее, уверена Евгения Серова. Зато с помощью адресной продовольственной помощи можно поддержать тех граждан, которые в силу невысоких доходов вынуждены покупать либо меньше продуктов, либо снижать качество питания.