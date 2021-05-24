Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим", написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, "цивилизованные демократии" утратили свои лидерские качества, "кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, реакция на схожие случаи должна быть одинакова, но это не так. "Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине спустя 11 минут после взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - отметила Захарова.

По ее словам, информационно-политические кампании используются для формирования через СМИ соответствующего восприятия. Однако это уже не работает так эффективно, как прежде. "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали", - подчеркнула дипломат.

Ранее Минск уже обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair. Как отметили в МИД Беларуси, действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. В ведомстве выразили удивление поспешностью откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. "Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - заявили в белорусском МИД.