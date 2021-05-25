АвтоВАЗ заплатит тем, кто устроит на завод своих друзей

АвтоВАЗ продолжает набирать новых сотрудников, и для привлечения компания объявила о вознаграждении для тех, кто приведёт на завод новых "рекрутов".

Рекомендателем должен выступать действующий сотрудник АвтоВАЗа, который в случае устройства нового получит вознаграждение в размере 10 000 рублей. Уточняется, что на момент выплаты оба должны быть в штате.

Отметим, что АвтоВАЗ не единственный автопроизводитель в России, который предлагает вознаграждения за новых сотрудников. До 31 мая на КамАЗе проходит акция "Приведи друга", благодаря которой действующие сотрудники предприятия могут заработать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от специальности кандидата.

Правда, получить максимальное вознаграждение можно только частями: 3000 рублей работник получит по истечении трёх месяцев с момента трудоустройства "друга", ещё три тысячи рублей - через шесть месяцев и оставшиеся четыре тысячи - по истечении девяти месяцев работы нового сотрудника.

На УАЗе также регулярно проводится аналогичная акция. По итогам месяца трудоустроенного друга рекомендатель получает 1000 рублей, а друг, если отработал три месяца, - пять тысяч.