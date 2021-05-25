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25.05.2021 21:45
Рубрика: Общество

Рубеж Гырли

Банк сам снизил требования к ветерану горячих точек
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Огромный долг - 371 тысячу рублей с лишним - должен был вернуть банку по судебному приказу 70-летний подполковник в отставке, ветеран горячих точек Анатолий Гырля. Такой приказ вынес мировой судья Калининского судебного участка в марте 2020 года, а в сентябре он же его и отменил - подполковник, кое-как разобравшись в ситуации, заявил, что такие требования банка он не признает.

После отмены приказа банку "Левобережный" пришлось взыскивать долг по-другому - в рамках искового производства и уже не в мировом, а в федеральном суде общей юрисдикции, куда он обратился в апреле 2021-го. И вот тут произошло удивительное. Сумма требований банка к Анатолию Гырле снизилась в 3,6 раза: с 371 тысячи рублей до 102. То есть, подчеркнем, в рамках упрощенного приказного производства банк хотел взять (и не только хотел, но и взял, приказ-то был вынесен!) с должника одну сумму. Очевидно, представив мировому судье определенные доказательства в том, что эта сумма справедлива. А в рамках искового производства, процедура которого сложнее, в котором будет участвовать должник, аппетиты кредитной организации неожиданно сократились, и очень заметно.

Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ
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Как тут не привести комментарии экспертов, которые не раз говорили о том, что приказное производство в России стало соблазном для многих взыскателей. По словам адвоката Николая Потапова, мировым судьям приходят тысячи документов, и их работа часто становится механической. То есть - мы тут рассуждаем чисто теоретически, не имея в виду конкретный банк, - в заявлении мировому судье кредитор может "нарисовать" ту сумму долга, которую считает верной именно он. И получить приказ. Возмутится должник, отменит приказ - ну что ж, не прокатило. А если не узнает, не возмутится, не отменит?! Вот оно, приказное счастье кредитора.

Ветеран горячих точек Анатолий Гырля, о мытарствах которого писала "РГ", возмутился. Приказ отменили, хотя, пока он действовал, с подполковника успели списать 55 тысяч рублей - три месяца подряд от пенсии "откусывали" половину. Придя в суд уже по иску банка, Гырля надеялся встретиться там с представителями кредитора - увы, истец в суд не явился. Подполковник, который считает, что полностью выплатил банку кредит на 200 тысяч рублей, взятый еще в 2013 году, старался убедить в этом и судью - он везде носит пачку своих платежек. "Не стала она на них смотреть", - вздыхает Гырля.

Но впереди его ждал сюрприз: мало того что банк сам снизил сумму требований, так еще и суд пришел к выводу, что неустойка, которую предъявляют Гырле, слишком велика. Так что теперь подполковник должен банку не 371 тысячу рублей, как по приказу, а всего 67 тысяч: почти 30 тысяч - это проценты с марта 2018 года, еще 30 - неустойка и семь тысяч - госпошлина. Итого - снижение долга в 5,5 раза!

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Анатолий Гырля не теряет надежды при посредничестве "РГ" встретиться с банком и окончательно во всем разобраться. Наконец-то показать платежки. В финансовом учреждении при этом заявили, что готовы общаться с должником в любой момент, вот только он сам не идет с ними на контакт.

Не исключено, что решение суда будут обжаловать обе стороны - Гырля по-прежнему считает, что абсолютно чист перед своим кредитором, а банк может попробовать "отвоевать" у ветерана горячих точек сумму посолиднее.

Только после вмешательства "РГ" правоохранительные органы выяснили, кто и почему списал со счета Гырли 55 тысяч рублей.
Между тем

Описывая историю подполковника Гырли, мы предложили читателям поделиться своими способами "борьбы" с заочными судебными приказами. Ведь пострадавших - тысячи. Публикуем отрывки из одного письма: "Когда в Пенсионный фонд было направлено постановление пристава о взыскании 50 процентов моей пенсии, я оспорила в суде размер взыскания: пенсия - мой единственный источник дохода, и остаток - ниже прожиточного минимума. Суд снизил размер взыскания до 10 процентов, и я добиваюсь пересмотра самой суммы долга, с которой не согласна. Одновременно подала в соцслужбу заявления на помощь в экстремальной ситуации (40 тысяч рублей в год), ежемесячно - продовольственные наборы. Затем подала иск к службе судебных приставов на взыскание морального вреда и имущественного в связи с незаконным размером взыскания. Кстати, пристав в постановлении приписал лишнюю тысячу рублей к сумме долга, определенной судом. На все незаконные действия приставов я писала жалобы, требовала привлечь их к дисциплинарной ответственности. Не надо стесняться обороняться всеми законными средствами и наводить порядок!"

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