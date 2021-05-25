Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела

О жилье для сирот и громких делах говорил сегодня с подчиненными на оперативном совещании Александр Бастрыкин. Но перед тем, как перейти к повестке дня - делам о квартирах для детей-сирот - глава СК выслушал доклады руководителей территориальных подразделений о расследовании некоторых уголовных дел и о проводимых проверках, которые привлекли внимание общества.

Подчиненные отчитались о первых результатах доследственной проверки по факту смерти ученицы 9 класса в одной из школ в Северной Осетии-Алания, и по уголовным делам о повреждении мемориального комплекса "Малая земля" в Новороссийске, об осквернении мемориала советским воинам в Калининградской области, о гибели четверых детей и их родителей при пожаре в Удмуртии. Александр Бастрыкин дал конкретные поручения.

В Новосибирской области продолжается расследование дела о невыплате заработной платы на заводе "Тяжстанкогидропресс". Александр Бастрыкин дал указания оперативно завершить расследование.

Бастрыкину доложили и о расследовании уголовного дела о гибели рабочих в Ростовской области во время очистных работ. По делу арестован главный инженер водоканала Таганрога Юрий Поляков. Бастрыкин поставил на контроль ход расследования этого дела и сказал о необходимости дать правовую оценку действиям всех граждан, имеющих отношение к трагическим последствиям.

Заместитель председателя СК Александр Клаус доложил о ходе расследования уголовного дела о хищении денег социально незащищенных граждан. Задержаны восемь подозреваемых. Преступления совершались по телефону. Александр Бастрыкин подчеркнул, что такой способ совершения преступлений стал очень распространенным и поручил составить план совместной работы с другими правоохранительными органами и активизироваться в борьбе с киберпреступностью.

Переходя к главному вопросу совещания, Бастрыкин подчеркнул, что обстановка в субъектах с реализацией сиротами конституционного права на получение жилья остается острой. Число граждан, достигших совершеннолетия и имеющих право на получение жилья, продолжает расти. Проблемная ситуация сложилась в Кемеровской и Иркутской областях. Там насчитывается от 9 до 11 тысяч очередников. Уменьшились и запланированные объемы намеченного к выделению жилья. Наиболее низкий коэффициент обеспечения жильем сирот - меньше 6 процентов - в Мордовии, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Алтайском и Забайкальском краях, Омской области, некоторых других субъектах.

Сохраняется проблема неполного освоения выделенных на эти цели бюджетных денег из-за нераспорядительности чиновников и служебных злоупотреблений. Среди таких злоупотреблений - нарушения при проведении аукционов, завышение стоимости жилья, получение вознаграждения за прием в эксплуатацию неблагоустроенного жилья и так далее. В 2020 году Следственным комитетом было возбуждено 244 уголовных дела о преступлениях, связанных с нарушением прав сирот на жилье, с начала этого года - еще 88 дел. В суды уже передано 38 уголовных дел, в том числе против нескольких глав местных администраций.

На совещании выслушали руководителей следственных управлений по Кемеровской области - Кузбассу, Кабардино-Балкарии, Алтайскому краю и Курганской области. В этих регионах ситуация с предоставлением жилья сиротам остается стабильно неблагополучной. Александр Бастрыкин остался недоволен результатами работы по расследованию "сиротских" уголовных дел. Поэтому руководители этих территориальных подразделений получат выговоры.