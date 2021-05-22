До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом

Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11. Еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала. Еще восемь человек пострадали и были госпитализированы.

Напомним, ЧП произошло 21 мая во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В результате отравления метаном пострадали рабочие "Водоканала" Таганрога. По данным СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура.