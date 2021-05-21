СК завел дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области

После гибели рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает СК РФ по Ростовской области.

ЧП произошло во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В результате отравления метаном пострадали рабочие "Водоканала" Таганрога. Пять человек доставлены в реанимацию. Точное количество погибших пока неизвестно: колодец оказался затоплен водой.

Как сообщили в следственном ведомстве, сейчас проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. На место трагедии выехал прокурор Ростовской области. Также в Дмитриадовке уже работают следователи, криминалисты, а также представители экстренных служб.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.