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21.05.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

СК завел дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

После гибели рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает СК РФ по Ростовской области.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Пять пострадавших в коллекторе на Дону рабочих попали в реанимацию

ЧП произошло во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В результате отравления метаном пострадали рабочие "Водоканала" Таганрога. Пять человек доставлены в реанимацию. Точное количество погибших пока неизвестно: колодец оказался затоплен водой.

Как сообщили в следственном ведомстве, сейчас проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. На место трагедии выехал прокурор Ростовской области. Также в Дмитриадовке уже работают следователи, криминалисты, а также представители экстренных служб.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.

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