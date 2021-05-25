Более 70% дорог отремонтируют в этом году с применением наилучших технологий

В 2021 году 74% дорог будут отремонтированы по нацпроекту "Безопасные качественные автодороги" (БКАД) с использование наилучших технологий и современных материалов, сообщили в Росавтодоре. Это позволит повысить безопасность движения для автомобилистов и сэкономить средства при ремонте.

Всего в 2021 году в нормативное состояние приведут более 5,3 тысяч объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 15,5 тысячи км в 84 субъектах Российской Федерации. Применение наилучших технологий и материалов предусмотрено нацпроектом. В 2019 году, когда нацпроект только стартовал, планировалось, что доля контрактов, предусматривающих использование наилучших технологий, составило 10%. К концу года эта цифра увеличилась почти до 45%. В 2020 году уже более половины заключенных по нацпроекту контрактов предусматривали использование наилучших технологий, в 2021 году эта цифра достигнет 74%. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения создан на базе РОСДОРНИИ. Сейчас в нем содержится уже содержится 789 наименований материалов, около 250 конструкций и 360 технологий.

Одна из наиболее часто используемых технологий - холодный ресайклинг. Верхний слой старого асфальтобетона фрезеруют, снимая до 25 сантиметров. К нему добавляют минеральные материалы, нагревают перемешивают и снова укладывают. При этом восстанавливается верхний слой дорожного покрытия, улучшаются механические свойства, экономятся материалы, рассказывает завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников.

Но обновленное покрытие обязательно нужно покрывать тонким слоем асфальтобетона, так как пористость обновленного материала выше, чем требуется. Если использовать регенерируемый слой в качестве нижнего слоя покрытия, такие дороги служат достаточно долго.

Для использования такой технологии нужна установка холодного ресайклинга, которую надо окупить. Также нужны достаточно дорогостоящие материалы для снятия слоя асфальта. Тем не менее, экономия при применении этой технологии составляет 20-30%, говорит эксперт.

Многие другие технологии также связаны с удалением старого слоя асфальта и укладкой нового слоя. При этом старый асфальтовый гранулят может использоваться для укрепления обочин. Его можно также применять в качестве основы для приготовления нового асфальтобетона.

Используется также метод горячей генерации. Покрытие сначала нагревается, а затем фрезеруется без дополнительного сопротивления. Но у этой технологии есть свои недостатки. Глубина фрезерования составляет не более пяти сантиметров, так как на большую глубину сложно прогреть асфальт. В смесь также добавляются свежие вяжущие, каменные материалы. Технологическая машина позволяет восстанавливать слой более высокого качества. Но это и более затратная технология. К тому же при разогревании покрытия выделяются вредные вещества. Потому такую технологию за рубежом запретили применять в городах, указывает эксперт.

В этом году ремонт дорог методом холодного ресайклинга, например, ведется в Белгородской области. В Ставропольском крае при ремонте участка трассы Безопасное - Подлесное применяют другую технологию. В асфальтобетонное покрытие укладывают полиэфирную георешетку. Это специальная сетчатая структура, выполненная из полимерного сырья в виде рулона. Такая сетка позволяет новому асфальтобетонному покрытию выдерживать перепады температур и повышенную динамическую нагрузку за счет ее равномерного распределения.