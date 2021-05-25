Более миллиона избирателей участвовали в первый день в праймериз "ЕР"

Более миллиона избирателей приняли участие в первый день предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, сообщили в пресс-службе единороссов.

"Активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края", - цитирует ТАСС главу федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина.

Глава оргкомитета также обратил внимание, что 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счетные участки.

Напомним, в понедельник, 24 мая, в "Единой России" по всей стране началось предварительное голосование, которое проходит в онлайн-формате и продлится до 30 мая. Победители праймериз смогут пойти от партии на выборы в Госдуму и в органы местного самоуправления. В ряде регионах 30 мая голосование пройдет еще и очно.

Стать кандидатом мог любой член партии или беспартийный. Но к каждому предъявлялись довольно серьезные требования: запрет на владение финансовыми активами за рубежом, отсутствие судимости, соответствие этическим нормам, прописанным в уставе партии. В общей сложности заявки о выдвижении на предварительное голосование на думские выборы подали более семи тысяч человек, процедуру регистрации прошли более пяти с половиной тысяч.