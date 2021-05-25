Эксперт назвал группы риска повторного заражения COVID-19

О случаях повторного заражения коронавирусом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Риски вновь подхватить вирус характерны для людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. При этом такие случаи сегодня единичны", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом в стране. По оценкам эпидемиологов, это может произойти летом. Соблюдение мер санитарной безопасности и вакцинация помогут избежать роста заболеваемости в стране, подчеркнули в ведомстве.