Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом

Заболеваемость коронавирусом в России может снизиться летом. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Россия сейчас находится на стадии снижения заболеваемости, она более-менее стабильна, а колебания в ту или иную сторону - это как раз законное проявление эпидпроцесса", - сказал Горелов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, соблюдение мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости.

Согласно последним данным, полный курс вакцинации в России прошли более 10 миллионов человек.