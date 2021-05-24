Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василия Акимкина.

"Привито полностью более десяти миллионов человек, сделано общее количество прививок - более 25 миллионов соответственно", - заявил Акимкин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса. По ее словам, вакцинироваться необходимо до начала летнего сезона. "Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю, 24 часа в сутки", - отметила чиновница.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Все они успешно прошли испытания и показали высокую эффективность.