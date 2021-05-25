Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей

После постановлений о штрафах Google в 6 млн рублей судья мирового участка №422 Таганского района Москвы принял во вторник, 25 мая, аналогичное решение и в отношении Facebook.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, суд рассмотрел 8 административных протоколов Роскомнадзора по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. По двум из них был назначен штраф в 4 млн рублей, а по шести - в 3 млн. Таким образом американская соцсеть получила самый крупный административный штраф в России по статье о неудалении запрещенной информации в 26 млн рублей.

Отметим, что никто из представителей Facebook в суд на рассмотрение административного дела не пришел.