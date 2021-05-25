Формат встречи Байдена и Путина будет обсуждаться

Детали встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, пройдут ли переговоры лидеров РФ и США тет-а-тет или с участием делегаций, а также будут ли подписаны по итогам встречи какие-либо документы.
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"Пока детали не определены. Будем обсуждать" - сказал он. Песков также отметил, что РФ и США рассматривают разные аспекты проведения саммита.
Напомним, что Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.