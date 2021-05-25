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25.05.2021 20:48
Рубрика: Власть

Формат встречи Байдена и Путина будет обсуждаться

Текст: Айсель Герейханова
Детали встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, пройдут ли переговоры лидеров РФ и США тет-а-тет или с участием делегаций, а также будут ли подписаны по итогам встречи какие-либо документы.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: У Путина и Байдена в Женеве есть возможность достичь договоренностей

"Пока детали не определены. Будем обсуждать" - сказал он. Песков также отметил, что РФ и США рассматривают разные аспекты проведения саммита.

Напомним, что Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.

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