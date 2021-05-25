Госдума одобрила проект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

В настоящий момент за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от 1,5 до 3 лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а в случае повторного деяния водителю грозит реальный срок заключения (до двух лет лишения свободы) или штраф в размере 200-300 тысяч рублей по уголовной статье.

Проект касается тех, кто отбыл наказание за "пьяное" ДТП и вновь сел за руль нетрезвым, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из-за пьяного водителя, - считает спикер. - С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет".

В соответствии с новым законопроектом, вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход нарушителя за период до трех лет, а сейчас это доход за два года. Перечень наказаний для пьяных водителей также хотят дополнить исправительными работами. А вот обязательные работы больше не назначат.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны - об этом свидетельствует рост рецидивов в случаях, когда люди повторно садятся пьяными за руль. "За 2020 год доля лиц, совершивших такое преступление повторно, составила 20 процентов, в то время как в 2018 году было 10 процентов", - заявил депутатам полпред кабмина в Госдуме Александр Синенко. Он уточнил, что проект направлен на реализацию президентского указа от 7 мая 2018 года, где говорится о необходимости усилить ответственность за нарушения правил дорожного движения.

Отвечая на вопрос, почему "наказание такое небольшое", Синенко обратил внимание, что речь в законопроекте идет о тех, кто ранее совершил ДТП без тяжких последствий и летального исхода. Для последних, напомнил он, срок лишения свободы ранее уже увеличили - вплоть до 15 лет.

При этом если ввести больше трех лет лишения свободы для водителей-рецидивистов, то такой шаг, по его словам, увеличит риски коррупции. "А вслед за этим идет ожесточение в обществе, ведь не будет соблюден принцип соразмерности, - подчеркнул Синенко. - Мы полагаем, что три года - это справедливо".

Проект поддержали представители разных фракций. Депутат от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский обратил внимание, что в некоторых российских регионах наблюдается рост рецидивов в четыре раза. "Безусловно, мы не можем допустить, чтобы жизнь и здоровье россиян подвергались столь значительному риску", - заявил он.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что для большинства нарушителей ужесточение штрафов будет существенным ударом по их доходам, а для некоторых такой штраф станет равнозначен стоимости автомобиля. "Можно сказать это аналог конфискации источника повышенной опасности, - считает парламентарий. - А особо "упоротых" изолируют от общества: будет время подумать о своей жизни и изменить подход к пьянству за рулем".

Представитель кабмина, кроме того, согласился с собеседниками, что ограничиваться только вопросами уголовной ответственности при борьбе с "пьянкой за рулем" нельзя. "Необходимо сформировать в обществе тотальную нетерпимость к этому явлению, - заявил Синенко. - Я помню советские плакаты "Пьяный за рулем - преступник". Вместо многочисленной рекламы, которую мы сейчас видим, каждый третий плакат должен быть именно об этом". И это только одно из предложений, которое должно быть реализовано, считает он.