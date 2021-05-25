В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 21 мая 2021 года, постановляю:

1. Продлить до 30 июня 2021 года включительно действие подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5, подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, изложив подпункт 8.1 пункта 8 в следующей редакции:

"8.1. Возобновить с соблюдением методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2020 года, прием граждан на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания при:

наличии у граждан отрицательного результата лабораторного тестирования на COVID-19, а также подтверждения вакцинации против COVID-19;

обеспечении вакцинации против COVID-19 работников организации не менее 100% фактической численности.".

3. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







