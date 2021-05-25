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Рубрика: Общество

Инфекционист заявил об отсутствии более опасных новых штаммов коронавируса

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса, которые провоцировали бы более тяжелую форму течения болезни. Так он ответил на вопрос о том, может ли иммунитет человека по-разному воспринимать разные штаммы COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По его словам, сегодня существует мнение, что новые варианты коронавируса не обладают какой-то более агрессивной формой болезни или более тяжелым течением. "И 11-я версия временных рекомендаций не говорит о появлении каких-то штаммов, принципиально отличных от других", - цитирует РИА Новости Вознесенского. Он добавил, что в научной среде доминирует точка зрения, что человек после перенесенного заболевания или после вакцинации имеет протективные антитела, которые защищают от заражения и от тяжелого течения болезни.

Первые случаи инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2 в России были зарегистрированы в начале мая, и к настоящему моменту известно о 14 таких случаях. Об этом ранее сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он отметил, что наиболее высока вероятность распространения любой разновидности коронавируса в городах-миллионниках. Благодаря обширной территории России и тому, что крупные города удалены друг от друга на сотни километров, распространение новых штаммов происходит довольно низкими темпами.

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