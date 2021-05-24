В РФ зафиксировано 14 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса

Первые случаи инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2 в России были зарегистрированы в начале мая, и к настоящему моменту известно о 14 таких случаях, сообщил сегодня заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в кулуарах ежегодной конференции по инфекционным болезням.

Эксперт не считает высоким риск широкого распространения индийского штамма в России. "Наиболее высока вероятность распространения любой разновидности коронавируса в городах-миллионниках, - пояснил Александр Горелов. - В нашей стране благодаря обширной территории и тому, что крупные города удалены друг от друга на сотни километров, распространение новых штаммов происходит довольно низкими темпами".

Отвечая на вопрос "РГ", может ли быть связана вспышка грибковым заболеванием "черная плесень" в Индии с особенностями воздействия на организм именно индийской вариации коронавируса и есть ли угроза появления таких постковидных осложнений в нашей стране, Горелов ответил, что не видит таких рисков.

"Возбудитель "черной плесени" широко распространен по миру, при этом наибольшую опасность это грибковое заболевание представляет в странах с влажным и жарким климатом, - пояснил Горелов. - Действительно, "черная плесень" поражает людей с иммунодефицитом, и у пациентов, перенесших COVID-19, иммунитет по определению ослаблен. Но я не стал бы переносить риски, существующие в Индии, на Россию. У нас не только отличающиеся климатические условия. У нас также свой образ жизни, свое питание. В Индии распространено вегетарианство, и у таких людей иммунитет снижен и в обычных условиях, а если пациент перенес COVID-19, ситуация еще более усугубляется. Для россиян я такой угрозы не вижу".

Эксперт считает, что для нашей страны актуальнее распространение штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории России - "северо-западного" и "сибирского". "К счастью, по нашим наблюдениям, они не более заразны и опасны по течению заболевания по сравнению с исходным коронавирусом, выделенным в Китае. Но постоянное наблюдение и за распространением этих штаммов, и за появлением новых мутаций, конечно, будет продолжаться", - заключил эксперт.