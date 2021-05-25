iPhone теперь можно разблокировать голосом

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.6. Среди нововведений - разблокировка смартфона с помощью голоса. В первый раз после перезагрузки iPhone его можно разблокировать с помощью функции "Управление голосом" в "Универсальном доступе".

Как утверждают специалисты по безопасности, голосовой метод идентификации является одним из наименее защищенных. Лишь за 2020 год мошенники украли у россиян 150 млрд рублей, используя только телефонные звонки, сообщает компания BrandMonitor. При этом в мире за четыре месяца 2021 года число инцидентов c участием мошенников, использующих инструменты копирования голоса, выросло на 60%, пишет Fortune со ссылкой на Secure Anchor.

Мошенники используют две технологии голосового подражания: нейронные сети и аудионарезки. Но нейросети пока что не очень востребованы. Их дорого обучать и для них нужны многочасовые записи голоса жертвы. В будущем эта технология станет одним из основных инструментов злоумышленников, однако сегодня использовать нейросеть - хлопотно и затратно, рассказывает Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE. "Именно поэтому мошенники отдают предпочтение аудионарезкам. Распознать "липового" собеседника достаточно просто. Обращайте внимание на интонацию и паузы, а также задавайте вопросы, которые требуют развернутого ответа. Если разговор "подвисает", смело кладите трубку - вы общаетесь со злоумышленником", - говорит эксперт.

Сами по себе технологии копирования голоса не несут вреда, большую роль играет то, с какой целью ими пользуются, утверждает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского". Распространение таких программ может привести к ситуации, когда люди будут меньше доверять цифровому контенту. "А пока стоит быть внимательными: призываем скептически относиться к любой информации в Сети и проверять ее в разных источниках, прежде чем предпринимать какие-то действия", - резюмирует он.

Главная проблема мошенничества с использованием фейкового голоса заключается в том, что эта технология легко доступна пользователям. "Скачать программу может любой человек", - говорит специалист по ИБ Positive Technologies Александра Мурзина.