Юрист рассказал, как должно проходить освидетельствование водителя

Автомобилисты знают, что даже небольшая бутылка кваса, выпитая перед тем, как сесть за руль, может показать небольшие промилле на алкотестере. Когда ваша совесть чиста в плане алкоголя, то некоторые сотрудники ГИБДД все равно могут прибегнуть к психологическому прессингу с предложением "подуть в трубочку".

Как должна происходить процедура освидетельствования и какие права есть у водителя? Член Ассоциации юристов России Захар Глушков рассказал aif.ru все нюансы подобных ситуаций.

Вопросы инспектора ГИБДД о возможном употреблении алкоголя водителем сами по себе юридической силы не имеют. Бывает так, что разговор приобретает провокационный характер. Задача сотрудника полиции - определить степень адекватности водителя заранее. Всем психологическим приемам инспекторов обучают, готовя к службе.

Когда совесть водителя чиста - можно попробовать отшутиться. Самое главное при этом - не дошутиться до подписания документов, где автовладелец признает себя пьяным, не будучи таковым.

Если сотрудник ГИБДД намерен провести предварительное освидетельствование водителя на состояние опьянения, то последнему стоит знать все тонкости, обязательные к соблюдению при проведении этой процедуры. Если что-то будет упущено инспектором - освидетельствование может быть обжаловано в суде.

Для начала инспектор должен разъяснить водителю его права и порядок проведения процедуры. Затем продемонстрировать целостность клейма на алкотестере и предъявить свидетельство о проверке прибора. В сертификате устройства обязательно должна быть запись на соответствие прибора ГОСТу.

Сама процедура от начала до конца проводится лишь в присутствии понятых. Водитель должен расписаться в протоколе или указать какие-то замечания при их наличии.

Водитель имеет право отказаться от этой процедуры на дороге и потребовать медицинского освидетельствования уже в специализированном учреждении.

Если в ходе предварительного освидетельствования на дороге прибор показал наличие определенного промилле, то это является основанием для углубленной экспертизы, выполняемой медиками. Врачи сделают забор воздуха из легких, анализы крови и мочи. Результат подтверждается беседами с неврологом и наркологом.

Отказаться от процедуры медицинского освидетельствования водитель уже не сможет. Отказ в данном случае будет расцениваться как признание вины. По части 1 статьи 12.26 КоАП РФ водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.