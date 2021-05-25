Манижа сделала все что могла. И даже больше

"Я собой горжусь, - заявила после финала Манижа, представлявшая Россию с песней Russian Woman. И добавила, что для нее "самым главным было сделать все на 100 процентов на сцене".

Такие слова от исполнительницы, занявшей на конкурсе девятое место, пусть и среди 26 финалистов, воспринимать можно по-разному... К тому же - от получившей от профессиональных жюри 38 стран (в России за свою представительницу голосовать было нельзя) лишь 104 балла, но что особенно обидно, от телезрителей Европы еще меньше - 100...

Напомним, что Сергей Лазарев в 2016 году получил от профессиональных жюри не намного больше - 130 баллов, зато от зрителей - 361 - в три с половиной раза больше, чем теперь Манижа. А еще увез с собой домой с конкурса "приз зрительских симпатий" - Премию Марселя Безансона.

Вспомнились и слезы сестер Толмачевых, занявших седьмое место в Дании в 2014 году, и огорчение Полины Гагариной, в 2015-м ставшей в итоге и вовсе второй... Впрочем, Манижа старалась, и это оценили поклонники, которые благодарно встречали певицу в московском аэропорту по прилете из Роттердама.

А главные плюсы ее выступления в том, что "Евровидение" снова услышало песню на русском языке (в прошлые годы частично на русском пели в 2012-м в Баку "Бурановские бабушки", а в 2013-м - Алексей Воробьев в Дюссельдорфе, а в "нулевые годы" - "Тату" и "Мумий Тролль"). И теперь, после ее "Русской женщины", кто-то из европейцев, возможно, заинтересуется музыкальной культурой России, нашими песенными традициями, хоровым пением и фолк-роком: захочет услышать уже и Пелагею, и Инну Желанную, и Тину Кузнецову, других хороших певиц...

Приятно и то, что впервые за долгие годы наше участие в "Евровидении" обсуждали политики, прокуроры, да и просто люди на улицах, причем не только российских. Хорошо и то, что впервые с 2010 года (когда делегировали Петра Налича) нашего конкурсанта мы выбирали все вместе, благодаря голосованию, в прямом эфире. И голосов было так много, что подсчет их затянулся надолго, завершился уже только после программы "Время". Так что Манижу выбирали все мы.

Такие разные оценки

Это тоже очень важно. Общая оценка складывалась из баллов (от 1 до 12), которые поставили профессиональные жюри каждой страны-участницы (по пятеро экспертов), и голосов телезрителей. Оценки их отличались разительно. Так, украинское жюри поставило России ноль очков. Но телезрители с ними не согласились и отдали нам четыре балла, поставив в голосовании на седьмое место.

В 21 стране профессиональные жюри выставили нам оценки. А в 17 поставили нули (Великобритания, Украина, Сербия...).

Как голосовали за Манижу:

Азербайджан - 12 баллов;

Молдова, Португалия, Франция - 10 баллов;

Словения, Нидерланды - 8 баллов;

Израиль, Бельгия - 7 баллов;

Кипр - 6 баллов;

Финляндия, Хорватия - 4 балла;

Швеция, Швейцария - 3 балла;

Греция, Германия, Исландия, Чехия - 2 балла;

Польша, Северная Македония, Латвия, Австралия - 1 балл.

Хроника голосования. Фото: Eurovision.tv

Одна в Роттердаме

Это было самое сложное "Евровидение" за всю 65-летнюю историю. Билеты на Ahoy Arena продавали только зрителям из Евросоюза. Причем для всех - и участников, и для делегаций стран, и журналистов и СМИ - условия были очень жесткими.

О них тоже рассказала Манижа:

- Нам запрещено контактировать с людьми, поэтому мы сидим в гостинице. Можем погулять по веранде, можем побегать... Но вот в нашем отеле живет еще одна делегация - Хорватии, и мы с ней вообще никак не контактируем. Это всем запрещено. Разве что на расстоянии можем поздороваться и сказать друг другу: "Привет, как дела?".

Режим был такой: отель - Ahoy Аrena. И все. Даже традиционные для "Евровидения" вечеринки стран - с концертами и дружеским общением - были запрещены.

Раз в два дня все сдавали анализы на COVID-19. Он был обнаружен в делегациях Исландии и Польши. Их отправили на карантин, а вместо живого исполнения песни исландской группы в полуфинале и финале транслировали запись их репетиции. Что, кстати, не помешало исландской группе стать в общем итоге четвертой - с 378 баллами. А вот столкнувшихся с теми же проблемами Польшу и Австралию зрители в финал не пропустили...

А перед входом на арену и расположенные рядом с ней медицинские пункты можно было простоять час-другой. Да и огромный пресс-центр пустовал до последнего дня.

- Журналисты ходили с маячками - шаг в сторону или уход от запланированного маршрута арена - отель, и они начинали подавать сигналы. Можно было запросто угодить в полицию или лишиться аккредитации, - рассказал нам репортер зарубежного СМИ, аккредитованного на конкурсе...

Ничего не бойся, мы с тобой

Манижа, впрочем, в Роттердаме быстро освоилась. Во время экскурсии, когда ее узнали на улице, спела местным жителям свою "Русскую женщину" хором со своими бэк-вокалистами. А иностранцы старались подпевать!

При этом сама вела на английском свои пресс-конференции, не прибегая к услугам переводчика. И, думается, проживи она там еще дней десять, во время которых спеть песню удалось бы не раз, наверняка заняла бы более высокое место - обаяния и таланта ей и вправду не занимать...

Букмекеры почти не ошиблись

После первых репетиций эксперты твердо разместили на первом месте итальянскую группу Maneskin. Она и победила: бойкая, эффектно-бурная, радостная и мелодичная. При этом в Top-5 неизменно присутствовали Франция и Швейцария. В итоге они там и оказались. А Маниже прогнозировали то 11-е место, то 15-е. Но финишировала она 9-й.

Планы

Куда поедем дальше

"Евровидение"-2022 благодаря победе Maneskin пройдет в Италии. В каком именно городе? В этой стране уже заявили, что выберут его на конкурсной основе. Претендентов хватает.

Фанклуб

Где услышим Манижу

По возвращении в Москву певица долго отдыхать не намерена. Она заявила, что обязательно выступит на фестивале "Дикая мята", который пройдет в деревне Бунырёво Тульской области с 18 по 20 июня. Причем исполнит как "Русскую женщину", так и свою новую программу.