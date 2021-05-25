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25.05.2021 08:12
Рубрика: Экономика

Кудрин назвал способ сократить бедность вдвое за три-четыре года

Текст: Матвей Линник

Адресность социальной поддержки может помочь добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет. Об этом рассказал "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, подход, предполагающий введение требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз, является правильным.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты также назвал допустимым ужесточение правил для получения выплат на детей от трех до семи лет. Сейчас такие пособия могут получить люди, у которых есть несколько квартир, дачи, участки и другие объекты недвижимого имущества.

"Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", - заключил Кудрин.

Напомним, с первого апреля этого года размер выплаты на детей от трех до семи лет варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе и зависит от дохода семьи. Если 50% окажется мало для того, чтобы ее среднедушевой доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут, при необходимости - до максимального уровня.

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